القبض على المتهمين بالتشاجر وإصابة شخص فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص، في إحىد قرى البدرشين بالجيزة، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابة أحد المتشاجرين، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، في قرية تابعة لمركز البدرشين.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيه، وتبين إصابة أحد المتشاجرين وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة المختصة التحقيق.