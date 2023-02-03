اليوم السابع
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العاهل الأردنى يشيد بالمشروعات التنموية الأمريكية فى بلاده

الجمعة، 03 فبراير 2023 01:00 ص
العاهل الأردنى يشيد بالمشروعات التنموية الأمريكية فى بلاده العاهل الأردنى عبد الله الثانى
أ ش أ

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أشاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالمشروعات التنموية الأمريكية فى الأردن. 
 
جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردنى ، الخميس، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
 
وجرى خلال اللقاء بحث الخطط والمشروعات التي تدعمها الوكالة في الأردن، وعلى رأسها مذكرة التفاهم الأخيرة بين الأردن والولايات المتحدة، التي توفر الدعم للأردن للمضي قدما بمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
 
وثمن الملك عبدالله الثاني دعم الولايات المتحدة للمشروعات التنموية بالأردن، خصوصا المتعلقة بالبنية التحتية والمياه، والتي من شأنها أن تعود بالمنفعة على المنطقة بأكملها.
 
كما تناول اللقاء جهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، وأهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للمملكة لتمكينها من مواصلة دورها الإنساني في توفير الخدمات الصحية والتعليمية لهم ورعايتهم.
 
من جانبها، أشادت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجهود الأردن في العمل على مشروعات التكامل الإقليمي، بخاصة في قطاعي المياه والطاقة، لتعزيز الاستقرار في المنطقة ومواجهة مختلف الأزمات وانعكاساتها الاقتصادية.
 
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.

الاردن

اخبار الاردن

عبد الله الثانى

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

سامانثا باور

امريكا



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