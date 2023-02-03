وأضاف المكتب - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أنه سيتم استئناف الجولات الجماعية بين الصين والمنطقتين الإداريتين الخاصتين التابعتين لها، كما سيعود عدد نقاط التفتيش الجمركية المفتوحة إلى مستويات ما قبل الوباء.

وكانت الصين قد أعادت فتح حدودها أمام العالم فى الثامن من شهر يناير الماضي مع الإبقاء على نظام الحصص وإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس للمسافرين بين الصين وهونج كونج.