اليوم السابع
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الخميس، 05 يناير 2023 10:49 ص
أكرم القصاص
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الصين تعلن إعادة فتح الحدود مع هونج كونج بدءا من الأحد المقبل

الخميس، 05 يناير 2023 10:02 ص
الصين تعلن إعادة فتح الحدود مع هونج كونج بدءا من الأحد المقبل الشرطة الصينية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت الصين، اليوم الخميس، إعادة فتح الحدود مع هونج كونج بدءا من يوم الأحد، المقبل لتخفف بذلك من القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقل راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية، عن مكتب شئون هونج كونج وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني، قوله إنه سيتم استئناف عمليات السفر بشكل تدريجي ومنظم بدءا من يوم الأحد المقبل، وهو اليوم ذاته الذي ستلغي فيه الصين الحجر الصحي الإلزامي للوافدين من الخارج، ومع ذلك فإن هذه الإجراءات لا تعد إعادة فتح بشكل كامل.

وأضاف المكتب أن الأشخاص القادمين إلى الصين من هونج كونج سيظلوا مطالبين بتقديم نتيجة اختبار سلبية للحمض النووي يتم إجراؤه قبل المغادرة ب48 ساعة، ولم يشر المكتب إلى عدد المعابر التي سيتم إعادة فتحها.

وكان قد تم إغلاق جميع معابر هونج كونج الـ 12 مع البر الرئيسي باستثناء ثلاث منها، منذ بداية جائحة فيروس كورونا في أوائل عام 2020.

 


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