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الصحة: مبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية

الجمعة، 03 فبراير 2023 03:30 ص
الصحة: مبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية مرض السدة الرئوية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية، وتحديد مدى درجته وتوفير النصائح اللازمة للاقلاع عن التدخين والحصول على العلاج من أقرب مكان.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تتم متابعة المرضى من خلال هواتفهم ومن خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية بالجمهورية. وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت فحص 1200 شخصًا ضمن حملة "صحة الرئة" تحت شعار "معاك للأفضل".
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن مرض "الانسداد الرئوي"، بين المدخنين، باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس، إلى جانب رفع الوعى الثقافى بخطورة التدخين، وضرورة الإقلاع عنه.
 
وأكد أهمية مكافحة التدخين فى ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، انطلاقا من أن التدخين يعد أحد أسباب التغيرات المناخية، حيث انتشرت فرق الحملة فى الأماكن العامة وأماكن التجمعات والأسواق والمحال التجارية، لتقديم خدماتها للفئات المستهدفة من المواطنين، وضيوف مصر الكرام.
 
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إنفوجراف عن مبادرة صحة الرئة


الصحة

صحة الرئه

التدخين

السدة الرئوية

الاقلاع عن التدخين

اليوم السابع بلس



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