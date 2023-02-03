السيطرة على حريق نشب بمخزن أدوية فى بنى سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمخزن أدوات صحية بجوار الكنيسة المرقسية بمدينة إهناسيا، وتم الدفع بسيارة إطفاء لموقع البلاغ.

وعلى الفور أنتقلت سيارة ومعدات نقطة إطفاء مدينة إهناسيا إلى موقع البلاغ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع إمتدادها للمنازل والمبان المتأخمة، دون وقوع خسائر بشرية.

وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر المحر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتشكيل لجنة لمعاينة موقع الحريق والتوصل لأسباب إندلاع النيران وتحديد الخسائر الناجمة عن الحريق.



