اليوم السابع
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الحماية المدنية تسيطر على حريق حظيرة مواشٍ ومحل أدوات كهربائية فى الجيزة

الجمعة، 03 فبراير 2023 02:25 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق حظيرة مواشٍ ومحل أدوات كهربائية فى الجيزة حريق- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد حسنى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة علي حريق داخل حظيرة مواشي بقرية الفهميين بدائرة مركز شرطة الصف، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية الإخماد بالكامل دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 
 
و تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا بنشوب حريق داخل حظيرة مواشي بمنطقة الصف ، وتم الدفع بسيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.
 
كما تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة علي حريق نشب داخل محل أدوات كهربائية بشارع المدرسة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور دون وقوع إصابات.
 
 
وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل أدوات كهربائية بشارع المدرسة بمنطقة بولاق الدكرور ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
 
 
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