السكتات الدماغية الشتوية معظمها ناتج عن تجلط الدم.. نصائح للحماية

كتبت إيناس البنا

يؤدي فصل الشتاء إلى عدد كبير من المشاكل الصحية ومن بينها السكتة الدماغية، حيث يميل الطقس البارد إلى التأثير على صحة المرء بطرق مختلفة ويسبب طفرة مفاجئة في حالات السكتات الدماغية.

عندما تنخفض درجة الحرارة، يصبح الدم سميكًا وبسبب البرودة تضيق أنابيب الشرايين الرفيعة ويزداد الضغط مما يؤدي إلى حدوث جلطة، ويمكن أن يساعد الوعي بأعراض السكتة الدماغية والعلاج في الوقت المناسب في غضون 4.5 ساعات الأولى من السكتة الدماغية الشخص على التعافي على الفور.

أنواع السكتات الدماغية:



وفقا لموقع " healthsite"، تحدث السكتات الدماغية الإقفارية عندما ينقطع تدفق الدم عن الدماغ بسبب تكون الجلطة، بينما تحدث السكتات الدماغية النزفية، حيث تنفجر الأوعية الدموية في الدماغ ويحدث نزيف.

يشرح الخبراء العلاقة بين جلطات الشتاء والسكتات الدماغية



تم الإبلاغ عن أن الطقس البارد يقيد الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى زيادة ضغط الدم وهو عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية، ومع ذلك، فأن معظم السكتات الدماغية ناتجة عن تخثر الدم.

يميل الدم إلى أن يصبح أكثر ثخانة وتصبح أكثر لزوجة أثناء البرد القارس ، مما يجعل من السهل تجلطه، معظم السكتات الدماغية ناتجة عن تخثر الدم الذي يمنع الأوعية الدموية من الوصول إلى الدماغ، ويميل رد فعل أجسامنا إلى الطقس البارد إلى زيادة الضغط على الجسم.

نصائح لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية خلال فصل الشتاء



يوصي باتخاذ تدابير معينة لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية خلال فصل الشتاء.

الإقلاع عن التدخين

احصل على قسط كافٍ من النوم

إذا كنت مريضًا بارتفاع ضغط الدم ، فاستشر طبيبك بمجرد تغير الطقس (حيث يلزم تعديل جرعة دواء التحكم في ضغط الدم)

اتباع نظام غذائي قليل الملح للتحكم في ضغط الدم

تمرن في الداخل

من الحقائق المعروفة أن الطقس البارد يسبب ارتفاع ضغط الدم الذي يستدعي السكتة الدماغية، وعوامل الخطر الأخرى للسكتة الدماغية هي الإجهاد ونمط الحياة المستقر وإصابات الدماغ الرضحية وأمراض القلب.

وقال إنه من المهم التحكم في ضغط الدم وسكر الدم ومستويات الكوليسترول التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

"ليس هذا فحسب، بل يجب أيضًا اتباع أسلوب حياة متوازن، حاول أن تحافظ على دفء نفسك خلال الشتاء ، وارتدِ ملابس ذات طبقات ، وقلل من التدخين الذي يمكن أن يزيد من تقلص الأوعية الدموية. كما أن التعرض للتدخين السلبي يمكن أن يزيد من فرص الشخص من الاصابة بجلطة دماغية. من الضروري على الجميع تحمل المسؤولية عن صحتهم والتأكد من بقائهم سليمين وحيويين ".