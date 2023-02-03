الداخلية تنظم معرضا لتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية.. فيديو

نظمت وزارة الداخليه معرض عيد الشرطة 2023 بأكاديمية الشرطة والذي شهد حضورا من كافة فئات المجتمع المصرى وضم التكنولوجيا والأدوات التي تستخدمها قطاعات وزارة الداخلية لتقديم الخدمات الأمنية والجماهيرية.
الداخلية تنظم معرضا لتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية.. فيديوالجمعة، 03 فبراير 2023 07:27 م
الداخلية تنظم معرض لتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية
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