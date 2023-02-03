اليوم السابع
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الداخلية تنظم معرضا لتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية.. فيديو

الجمعة، 03 فبراير 2023 07:27 م
الداخلية تنظم معرضا لتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية.. فيديو الداخلية تنظم معرض لتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية
كتب محمود عبد الراضي

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نظمت وزارة الداخليه معرض عيد الشرطة 2023 بأكاديمية الشرطة والذي شهد حضورا من كافة فئات المجتمع المصرى وضم التكنولوجيا والأدوات التي تستخدمها قطاعات وزارة الداخلية لتقديم الخدمات الأمنية والجماهيرية.
 
 

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