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الخارجية تكشف تفاصيل جديدة فى قضية مقتل مصرى بإيطاليا

الجمعة، 03 فبراير 2023 04:10 م
الخارجية تكشف تفاصيل جديدة فى قضية مقتل مصرى بإيطاليا وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن القطاع القنصلى بوزارة الخارجية يتابع على مدار الساعة مع القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في ميلانو، المستجدات الخاصة بملابسات حادث العثور على جثة المواطن المصري محمد إبراهيم منصور محمد داخل سيارته في منطقة ريفية نائية بمدينة فيدجيفنو بمقاطعة بافيا بإيطاليا.
 
 
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها القنصلية العامة فى ميلانو من الشرطة الإيطالية، فإن التحقيقات الأولية أثبتت أن الوفاة ناتجة عن إطلاق أعيرة نارية علي المواطن، أتبعها إشعال الجناة النيران في سيارته.
 
هذا، وتواصل القنصلية العامة في ميلانو اتصالاتها المكثفة مع جهات التحقيق التي تتبع مسارات متعددة للكشف عن الجناة فى أسرع وقت، كما أن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية يتابع مع عائلة المواطن فى مصر، وتتواصل القنصلية مع افراد من عائلته من المقيمين في ايطاليا، لضمان شحن الجثمان إلى أرض الوطن فور استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

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