كتب محمد جمال

أعلن البنتاجون عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة تزيد على مليارى دولار، وأوضح البنتاجون - في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الجمعة/ - أن الحزمة تشمل ذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ (هايمرس) وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم ومركبات مضادة للألغام.

وأضاف أن حزمة المساعدات تشمل أيضًا وحدتي دفاع جوي من طراز (هوك) وصواريخ دقيقة التوجيه.

من ناحية أخرى، أعلن الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن برنامج إضافي يصل إلى 25 مليون يورو لدعم أوكرانيا لإزالة الألغام من الأراضي المحررة.

وقال بوريل على هامش قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا المنعقدة في كييف اليوم الجمعة، " إنه تم العثور على انتشار كبير للألغام والذخائر المتفجرة الأخرى في الأراضي التي حررتها القوات المسلحة الأوكرانية، وسوف نقدم ما يصل إلى 25 مليون يورو لدعم جهود إزالة الألغام في هذه المناطق الخطيرة لحماية المدنيين وسبل عيشهم هي أولوية" وفقا لبيان نشر على موقع دائرة العمل الخارجي الأوروبي الإلكتروني.

وأشار إلى أن هذه الألغام والمتفجرات المهملة تشكل خطرا بعد فترة طويلة من إجبار روسيا على التراجع ويهدد السكان المدنيين العائدين وإحياء النشاط الاقتصادي لا سيما في قطاعي النقل والزراعة ، لذلك فإن إزالة الألغام مهمة للغاية حتى يمكن المضي قدماً في إعادة الإعمار بأمان.

وسيشمل التمويل الإضافي المعلن عنه اليوم المعدات الأساسية لإزالة الألغام ودعم قدرات السلطات الأوكرانية على الإدارة الفعالة للقطاع الوطني للأعمال المتعلقة بالألغام.

وأوضح أن الدعم الإضافي من الاتحاد الأوروبي سيعزز قدرات السلطات الأوكرانية على معالجة التلوث واسع النطاق الذي تسببه الألغام والمخلفات المتفجرة في سياق الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا.