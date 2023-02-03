البحيرة تحصل على المركز الأول فى دورة الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية

البحيرة - ناصر جودة

أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بحصول وحدة السكان بالبحيرة على المركز الأول فى البرنامج التدريبي حول الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية، والذى أقيم بمركز التنمية المحلية خلال الفترة من 29 يناير وحتى 2 فبراير الجارى.

وأشارت الدكتورة كريمة السلاموني مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إعداد وخلق كوادر متخصصة في مجال صنع وصياغة السياسات والتخطيط السكاني ومؤشرات متابعة الأداء حتى أدنى مستوى محلي ، لتكون قادرة على إدارة البرنامج السكانى، وتحديد المشكلات وتحليل أسبابها، ووضع الحلول وإدراجها في الخطط السكانية بالمحافظة، وكذا تقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكاني باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها.

يذكر أن الزيادة السكانية في الوقت الراهن تشكل تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن لأنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع؛ فإن أبعادها تجاوزت الحدود الاقليمية إلى العالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها،و تأتى الزيادة السكانية كإحدى القضايا المهمة التى تظل محل نقاش دائم ومستمر على طاولة البرلمان والحكومة، لا سيما وكونها تلتهم ثمار التنمية، فضلا عما تسببه من ضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، ما يجعلها تحديا رئيسيا للدولة المصرية.