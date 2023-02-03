البحيرة تحصل على المركز الأول فى دورة الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية

أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بحصول وحدة السكان بالبحيرة على المركز الأول فى البرنامج التدريبي حول الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية، والذى أقيم بمركز التنمية المحلية خلال الفترة من 29 يناير وحتى 2 فبراير الجارى.
وأشارت الدكتورة كريمة السلاموني مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إعداد وخلق كوادر متخصصة في مجال صنع وصياغة السياسات والتخطيط السكاني ومؤشرات متابعة الأداء حتى أدنى مستوى محلي ، لتكون قادرة على إدارة البرنامج السكانى، وتحديد المشكلات وتحليل أسبابها، ووضع الحلول وإدراجها في الخطط السكانية بالمحافظة، وكذا تقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكاني باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها.
يذكر أن الزيادة السكانية في الوقت الراهن تشكل تحديا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، فثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن لأنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع؛ فإن أبعادها تجاوزت الحدود الاقليمية إلى العالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها،و تأتى الزيادة السكانية كإحدى القضايا المهمة التى تظل محل نقاش دائم ومستمر على طاولة البرلمان والحكومة، لا سيما وكونها تلتهم ثمار التنمية، فضلا عما تسببه من ضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، ما يجعلها تحديا رئيسيا للدولة المصرية.
وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه في مصر تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا في العديد من الخطابات والفعاليات عن خطورة النمو السكاني ودائمًا يناشد المصريين أن يكونوا منتبهين لهذه الأزمة التي تقف عائقا أمام جهود العمل الجبارة داخل الدولة وأنها تقضي على جهود التنمية، مناشدا، المواطنين تنظيم الإنجاب؛ لأن النمو السكاني يفرض ضغوطا كبيرة على موارد البلاد ويعيق جهود الدولة المبذولة في التنمية من أجل مكافحة الفقر والبطالة ويشمل تهديدا على الاستقرار الاجتماعى ويجعل من الصعب توفير واستيعاب مطالب سكانها بالحاضر ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.
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