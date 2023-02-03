الاتحاد الأوروبى يقر سقفا سعريا على منتجات النفط الروسية

كتب محمد جمال

قالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبى، الجمعة، إن دول الاتحاد وافقت على اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، بحسب سكاى نيوز.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن سقف الأسعار الذي اتفق عليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 هو 100 دولار للبرميل للمنتجات النفطية التي تباع بعلاوة مثل الديزل و45 دولارا للبرميل للمنتجات التي تباع بخصم مثل زيت الوقود.

وبموجب الاقتراح، يبدأ التطبيق في الخامس من فبراير، بالتزامن مع بدء تطبيق الحظر الأوروبي على منتجات النفط الروسية.

ومنذ بداية ديسمبر، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الخام الروسي المنقول عن طريق البحر وسقفا على سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، واعتبارا من الأحد، سوف يمتد هذا الحظر ليشمل شراء المنتجات النفطية المكررة الروسية.