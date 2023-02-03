اعترفات متهم بحيازة 27 ألف علامة تجارية مقلدة

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة المرج لأقوال المتهم بحيازة 27 ألف علامة تجارية مقلدة، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهم اعترف أمام النيابة العامة، بإدارته مصنع بدون ترخيص وإصطناع العلامات التجارية المقلدة بقصد التصرف فيها بالبيع لعملائه من تجار الملابس لتحقيق أرباح غير مشروعة، بلصق العلامات الناقدة على الملابس وإيهام المواطنين بأنها علامات أصلية.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، من القبض على صاحب مصنع غير مرخص في منطقة المرج وبحوزته 57 ألف علامة تجارية مقلدة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( المسئول عن مصنع ملابس كائن بدائرة قسم شرطة المرج ) وذلك لقيامه بإدارته بدون ترخيص، وحيازته كميات من العلامات التجارية المقلدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على (57000 علامة تجارية مقلدة).