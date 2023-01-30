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رفع 135 طن مخلفات ردم ورفع كفاءة حدائق القباري بحي غرب الإسكندرية

الإثنين، 30 يناير 2023 09:59 م
رفع 135 طن مخلفات ردم ورفع كفاءة حدائق القباري بحي غرب الإسكندرية حي غرب الإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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كثف حى غرب الإسكندرية أعمال رفع المخلفات والردم، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتوجيهات المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب للارتقاء بمستوى النظافة العامة في نطاق وشوارع حي غرب.

وأشارت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب الإسكندرية ، أن إدارة الرصد البيئي بالحي، قامت برفع وتحميل الأتربة والرديم من شارع الشنيطي وذلك فور الانتهاء من إزالة الخطورة الداهمة من عقاريين، حيث تم رفع 90 طن ليصل إجمالي ما تم رفعه، إلى 135 طن وتم فتح الشارع و كلفت رئيس بمتابعة قيام نهضة مصر بأعمال رفع مراكز تجمعات القمامة و الكنس اليدوي بالشوارع الرئيسية والداخلية، وتكثيف حملات النظافة بنطاق الحي حفاظا علي البيئة المحيطة وصحة المواطنين.

وعلى صعيد آخر، تابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب تتابع أعمال التشجير وزراعة النباتات والأشجار ورفع كفاءة الحدائق وزيادة المساحات الخضراء ضمن  المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة " التي ترتكز على مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وذلك بناء علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية.

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حي غرب الإسكندرية (2)
 

 

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رفع مخلفات

مبادرة 100 مليون شجرة

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