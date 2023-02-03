إصلاح خط مياه الشرب بقرية لاصيفر البلد وضعف المياه بعدد من قرى دسوق بكفرالشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، أعمال إصلاح خط مياه الشرب قطر 540 ملى بقريه لاصفرالبلد، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب برئاسة المهندس هانى البسيونى، مدير عام منطقة مياه الشرب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور ومتابعة رئيس قرية كنيسة الصرادواسى، الدكتور على على عامر، والمهندس غريب فتح الله، مدير شبكات المياه بقرى دسوق، والمهندس صلاح خطاب، وذلك فى إطار رفع كفاءة خطوط مياه الشرب والصرف الصحى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتأثرت عدد من المناطق ا بسبب الكسر المفاجئ، كنيسة الصرادوسى وتوابعها، أبو مندور الكوم الكبير، البدالة، محلة مالك، دسوق حى الكشلة، شارع الشركات.

وتابع رئيس مركز ومدينة دسوق مع جهاز النظافة والتجميل برئاسة المحاسب احمد سلطان بالتنسيق بحضور ورؤساء الأحياء، أعمال رفع باقى مياه الأمطار بالأماكن المنخفضة ومخلفات الأمطار، والدفع بسيارات الكسح، لرفع التجمعات اول باول، ورفع كل مخلفات المطر بالاضافة إلى حملات النظافة اليومية سير العمل بمنظومة النظافة بشوارع المدينة على مدار اليوم ورفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، موجها الشكر لفريق العمل من عمال النظافة والسائقين بأحياء مدينة دسوق باستمرارهم بالعمل على رفع مياه الأمطار بشوارع دسوق بأماكن متفرقة بشوارع المدينة لرفع جميع المياه وقاموا بالعمل بكل اخلاص لرفع مياه الأمطار المتراكمة.ورفع مخلفات الأمطار والمتولد اليومى من القمامة.



إصلاح خط مياه الشرب قطر 540 ملى بقريه لاصيفر البلد



متابعة كسر ماسورة بقرية بدسوق

كما تابع استكمال أعمال تغير كابل كهربائي هوائي من أعلى المنازل بمنطقة جسر النيل بقرية محلة دياي وتحويله إلى كابل أرضي بطول 230م وتكلفة 330 ألف جنيه من خطة استثمارية لشركة الكهرباء، تحت إشراف وليد فلفل، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، وذلك فى إطار الجهود المبذولة فى رفع كفاءة وقدرة محولات الكهرباء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى.