إزالة حالات تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 700 متر بالمخالفة للقانون بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 700 متر مربع بالمدينة والتعدى عبارة أسوار من الطوب اللبن، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة التعديات علي أرض مخصصة لبناء مدرسة الطوايع بالمدينة علي مساحة 525 متر مربع، وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قام مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور على الشرابي، وتحت إشراف سكرتير عام مجلس المدينة أحمد أبو عيش، من إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بشارع حجاج بلي بمنطقة حي وسط ، عبارة عن صب قواعد خرسانية بقطعة أرض بمسطح 30 م، وتم إيقاف الأعمال وردمها وإزالتها حتى مستوى سطح الأرض، كما تم إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بمنطقة المطار عبارة عن صب سملات بمنطقة نجع العرب بمسطح 190م، كما تم إيقاف وإزالة أعمال بناء مخالف بمنطقة شمال عبارة عن صب سملات بعزبة مهيوب، بمسطح 120م، وتمت جميع الإزالات حتى مستوى سطح الأرض، ومصادرة مواد ومعدات البناء.



إزالة حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 700 متر



إزالة حالات تعدى على الأراضى الزراعية جنوب الأقصر



حملات ازالة تعديات في مدينة اسنا



