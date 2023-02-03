إخماد حريق شب داخل محل بقالة بسبب ماس كهربائى فى الغربية

الغربية مصطفى عادل

شهدت قرية شبرا النملة مركز طنطا بمحافظة الغربية نشوب حريق محل بقالة بسبب ماس كهربائي وانت النيران على محتوياته، وتم الدفع بسيارتي مطافي وسيطرت علي النيران.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بنشوب حريق في محل بقالة بقرية شبرا النملة مركز طنطا

انتقلت سيارتي مطافي لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت قد أمرت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية بحبس متهمة مسجلة جنائيا 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطها بـ ربع كيلو من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بقيام سيدة لها معلومات جنائية بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمة بحوزتها ربع كيلو من مخدر الهيروين بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

وكان قد توفي شاب في العقد الثاني من العمر انفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعي بعد 10 أيام من وضعه على جهاز التنفس الصناعي عقب تعرضه لحادث نتج عنه الدخول في غيبوبة وفقده للوعي

كان الشاب ويدعي "م.ك.ز" مقيم قرية منصورية الفرستق مركز كفر الزيات قد تعرض لحادث تصادم على طريق كفر الزيات دلبشان، ونتج عنه إصابته بإصابات متفرقة وتم نقله لمستشفي طنطا الجامعي في حالة حرجة ووضعه بالعناية المركزة لخطورة حالته، وبعد مرور 10 أيام توفي متأثرا بإصاباته داخل المستشفي.