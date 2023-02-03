وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبسترايت - حسبما نقلت قناة "دويتشة فيليه" الألمانية اليوم الجمعة، إن الحكومة وافقت على عمليات تسليم إضافية من الدبابات من نفس الطراز إلى أوكرانيا.

وأوضحت مصادر صحفية أن عمليات تسليم الدبابات من المخزونات الصناعية قد تتم بمجرد أن يتم إصلاح الدبابات، ومع ذلك - وفقا للتقارير- فلا يزال هناك مشكلات في الحصول على الذخيرة المطلوبة من عيار 105 ملم، فعلى الرغم من أن البرازيل لديها مخزونات كبيرة من الذخيرة إلا أن حكومة رئيس البلاد، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قد رفضت تمريرها إلى أوكرانيا حتى الآن.

وكانت الحكومة الألمانية قد قررت بالفعل إرسال 14 دبابة قتالية رئيسية من طراز "ليوبارد 2" من مخزونات الجيش الألماني إلى أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تمتلك رخصة تصدير الدبابة القتالية الرئيسية من طراز "ليوبارد 2"، ما يعني أن ترخيصها مطلوب للدول الأخرى حتى تتمكن من إرسال دباباتها التي من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا.

