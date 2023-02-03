أسباب مختلفة لنبض القلب السريع.. لا تتجاهلها

كتبت إيناس البنا

في كثير من الأحيان، يربط الناس بين الخفقان السريع للقلب ومشاعر التوتر والإثارة والعصبية والخوف، هذا لأن التغيير في إيقاع ضربات القلب يمكن أن يكون علامة على وجود حالة قلبية أساسية أكبر، والتي يمكن أن تصبح خطيرة إذا تم تجاهلها.

ما هى ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة؟



وفقا لموقع " TheHealthSite " يمكن أن يحدث عدم انتظام ضربات القلب بطريقتين، يبدأ القلب في الخفقان بسرعة تصل إلى أكثر من 100 نبضة في الدقيقة، يحدث العكس عندما تتباطأ ضربات القلب إلى أقل من 60 نبضة في الدقيقة، نوع آخر من عدم انتظام ضربات القلب هو ضربات القلب المبكرة، حيث يتعرض القلب لضربات إضافية، قد يتسبب هذا في تخطي قلبك للنبض.

إذا كان الشخص يعاني من أي من هذه الحالات ، فقد يكون ذلك علامة على:

عدم انتظام ضربات القلب



يمكن أن يتسبب عدم انتظام ضربات القلب في حدوث خلل وظيفي في الجسم. هذه الحالة ناتجة عن خطأ في النبضات الكهربائية للقلب، يسبب ارتجافًا في القلب وألمًا في الصدر ودوخة وضيقًا في التنفس، يمكن أن يؤدي تجاهل أعراض عدم انتظام ضربات القلب إلى عواقب وخيمة ، مثل السكتة القلبية والسكتة الدماغية.

نوبة قلبية



يمكن أن يؤدي انسداد الشريان الذي يحمل الدم والأكسجين إلى القلب إلى الإصابة بنوبة قلبية. بدون الدم والأكسجين ، يتقلص الدماغ ويبدأ في الموت. كثيرًا ما يبلغ المرضى عن ضيق في الصدر وضعف ودوار وإرهاق وسرعة ضربات القلب وألم في الجزء العلوي من الجسم. يمكن أن تكون النوبة القلبية قاتلة. لذلك يجب عدم تجاهل علاماته وأعراضه.

مرض الصمام القلبى



عندما يتلف صمام أو أكثر من صمامات القلب أو يصاب أو لا يعمل بشكل صحيح ، فإن هذا يسمى مرض الصمام، من بين القلق وسرعة ضربات القلب والدوخة وضيق الصدر وضيق التنفس، يعاني المريض أيضًا من تورم غير طبيعي في الساق وألم في البطن، يمكن أن يحدث مرض الصمام بسبب الجينات أو الحالات المرتبطة بالعمر أو العدوى.

سكتة قلبية



عندما تصبح عضلات القلب غير قادرة على ضخ إمدادات الدم الكافية لأجزاء الجسم، فإن الحالة تسمى قصور القلب، يمكن أن يتراكم الدم في مناطق مثل الرئتين ويسبب احتقانًا، يعد ضيق التنفس وتورم الأطراف وسرعة ضربات القلب وضيق التنفس من الأعراض الرئيسية لفشل القلب القادم .

عدم انتظام دقات القلب



الزيادة السريعة في ضربات القلب التي تتجاوز 100 نبضة في الدقيقة تسمى تسرع القلب. من المتوقع حدوث زيادة في معدل ضربات القلب أثناء ممارسة التمارين البدنية ، ولكن إذا حدث بشكل غير متناسب ويسبب ضررًا ، فهو مدعاة للقلق. يمكن أن يسبب عدم انتظام ضربات القلب أيضًا عدم انتظام دقات القلب. إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يتسبب تسرع القلب في فشل القلب أو السكتة الدماغية أو السكتة القلبية المفاجئة .

يُنصح بالذهاب للاختبار من قبل ممارس طبي لفهم السبب وراء خفقان القلب السريع ، خاصةً عندما يكون متكررًا، من خلال الرعاية الصحيحة وتغيير نمط الحياة ، يمكن الوقاية من هذه الأمراض لفترة طويلة.