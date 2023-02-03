أخبار مصر.. الحكومة: نتحمل فواتير كهرباء المساجد ولا صحة لإلزام المصلين بسدادها

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن توقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة.

تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها، ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة، مُشددةً على تحمل الوزارة سداد كافة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد بالكامل دون تحصيلها من المصلين، أو تحميلهم أي أعباء أو رسوم مالية، فيما يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أياً كان استخدامها (سكناً أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري أو خلافه) فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها، دون أن يُحمل ذلك على عداد المسجد، مُشيرةً إلى أن عمليات الإحلال والتجديد للمساجد، وكذلك بناء المساجد الجديدة يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل، دون أن يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد.. وفيما يلى موجز بأهم الأخبار.

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 4.23 ريختر على بعد 37 كيلومترا شمال شرق الغردقة

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد اليوم الجمعة الموافق 2023/2/3 هزة أرضية علي بعد 37 كيلومتر شمال شرق الغردقة، وكانت بياناتها كالتالي :

وقت الحدوث : 01:41:15 مساءً بالتوقيت المحلي

القوة : 4.23 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 27.50 شمالا

خط الطول : 34.07 شرقا

العمق: 8.00 كم

وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد ما يفيد بوقوع اي خسائر في الأرواح و الممتلكات.

الأرصاد: انحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون خفيفة إلى متوسطة .

وتابعب هيئة الأرصاد : وتشهد البلاد أجواء شتوية مائلة للبرودة على السواحل الشمالية معتدلة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبال موسى وسانت كاترين .

الصحة: تطعيم 432 ألف مواطن بحملة «طرق الأبواب ضد فيروس كورونا»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم 432 ألفا و100 مواطن، باللقاح المضادة لفيروس كورونا، من خلال حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، التي انطلقت في 29 يناير الماضي، وذلك ضمن جهود الوزارة لرفع المناعة المجتمعية، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية فى مواجهة الوباء.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في خطة التطعيمات، وضمان حصول كل مواطن على اللقاح المضاد للفيروس، بالجرعات (الأولى والثانية والتنشيطية)، مشيرًا إلى أن الحملة شملت محافظات (المنوفية، المنيا، أسيوط، قنا) حيث يستمر عمل الحملة لمدة 4 أيام في كل محافظة.

وتابع عبدالغفار أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تجوب فرق الحملة من «بين لبيت» بجميع القرى والمراكز، بهدف الوصول للمواطنين بمنازلهم، وذلك من خلال فريق طبي مُجهز ومُدرب على أعلى مستوى من الكفاءة، كما تقوم الفرق بتسجيل المُطعمين ضمن المنظومة الإلكترونية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

آخر موعد لسداد مقدمات حجز مشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة 16 فبراير الجارى

حددت هيئة المجتمعات العمرانية يوم الخميس الموافق 16 الشهر الجارى ، أخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات مشروعات دار مصر وسكن مصر وجنة مصر، والتي تم طرحها من قبل وزارة الإسكان.

وبدأ التسجيل على الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان "www.hdb-reservation.com" يوم الأحد الموافق 15 يناير الماضى.

وطبقا لكراسة الشروط، التى حصل اليوم السابع عليها، تنص على ضرورة أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية. و الا يقل سن المتقدم عن 21 عام فى تاريخ الطرح وان يكون له اهلية التصرف والتعاقد، و لا يحق للأسرة (الزوج الزوجة والاولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد اسرته الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي.

الأهلى يسمح لوسائل الإعلام بحضور جزء من المران الختامى اليوم

قال جهاز الكرة بالنادى الأهلى إن مران الفريق الرئيسى ظهر اليوم الجمعة سيكون مفتوحا لوسائل الإعلام المغربية والعالمية لمدة ربع ساعة منذ بداية المران، وذلك وفقا للقواعد المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مرانه الرئيسى فى الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، على الملعب الفرعى باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة استعدادا لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكى فى الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.

وكان الجهاز الفنى قد استأنف تدريباته أمس الخميس بدون راحة، حيث خاض اللاعبون تدريبات على مجموعتين بين الملعب والجيم استعدادا لمواجهة سياتل الأمريكى.