"wizzair" توقف رحلاتها الجوية إلى دولة مجاورة لأوكرانيا بسبب مخاوف الحرب

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت شركة الطيران المجرية، "wizzair" ، تعليق رحلاتها التجارية كلها إلى مولدوفا، بسبب مخاوف أمنية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا وتصاعد التوتر مع روسيا.

ووفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية، فقد جاء هذا القرار بعد أن حلّق صاروخ روسي في المجال الجوي لدولة مولدوفا، المجاورة لأوكرانيا، في وقت سابق من فبراير الجاري.

وقالت شركة "ويز إير" في بيان نشرته شبكة سكاى نيوز عربية: "إن سلامة المسافرين والعاملين تبقى الأولوية الأولى لويز إير، لذا قررت الشركة اتخاذ قرار وصفته بأنه "صعب لكنه مسؤول" يقضي بتعليق الرحلات الجوية إلى العاصمة كيشيناو ابتداءً من 14 مارس المقبل.

عبرت وزارة البنية التحتية المولدوفية عن أسفها لقرار "ويز إير"، مؤكدا أن "الرحلات التي تراعي عددًا من الإجراءات يمكن أن تنفذ بسلام".

وكانت مولدوفا التي تقع بين أوكرانيا ورومانيا قد أبلغت في وقت سابق من فبراير الجاري عن محاولات لـزعزعة استقرار تعرضت لها.

وفي الشهر ذاته، قال مسؤولون في أوكرانيا ومولدوفا إن هجوما صاروخيا روسيا شهد عبور صواريخ المجال الجوي لمولدوفا.