اليوم السابع
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خالد صلاح
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الرئيس التنفيذى لويز إير: مشروع مشترك فى أبوظبى سيكون أكبر من المخطط له

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:59 ص
الرئيس التنفيذى لويز إير: مشروع مشترك فى أبوظبى سيكون أكبر من المخطط له طائرات - صورة أرشيفية
رويترز

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قال جوزيف فارادي الرئيس التنفيذي لشركة ويز إير التي تتخذ من المجر مقرا اليوم الأربعاء، إن مشروعا مشتركا مقره أبوظبي سيكون أكبر من المخطط له في الأصل ليضم ست طائرات ارتفاعا من ثلاث.

ويبدأ المشروع المشترك مع شركة القابضة الحكومية في أبوظبي تسيير رحلات في أكتوبر حيث يجري طرح تذاكر للبيع اعتبارا من يونيو إلى وجهات في أوروبا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال فارادي لرويترز "نتطلع للبدء على نطاق أكبر مقارنة بما كان مخططا له في الأصل" مشيرا إلى أن الشركة شهدت فرصا ناشئة على الرغم من تحديات كوفيد-19.

وأضاف "نتطلع إلى البدء بست طائرات في الشهور الستة الأولى".

 


شركة ويز إير

اوروبا

أبوظبي

الشرق الأوسط

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