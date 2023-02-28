906 ملايين جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال فبراير

كتب هانى الحوتى

سجلت تعاملات المصريين نسبة 83.3% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية ، خلال جلسات شهر فبراير الماضى، واستحوذ الأجانب على نسبة 8.9%، والعرب على 7.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهرى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 1.597 مليار جنيه، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 906.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.4%، وسجل العرب 8%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 1.981 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1.381 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 17002.08 نقطة، خلال جلسات شهر فبراير المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.64% ليغلق عند مستوى 3016.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 3.63% ليغلق عند مستوى 4495.14 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.42% ليغلق عند مستوى 20212.90 نقطة، وقفز مؤشر تميز في بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 3473.44 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 26 مليار جنيه خلال جلسات شهر فبراير المنتهى، ليغلق عند مستوى 1085.4 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.5%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 701.6 مليار جنيه إلى 659.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 6%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 188.7 مليار جنيه إلى 203.5 مليار جنيه بنسبة نمو 7.9%.