تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.56% بختام تعاملات شهر فبراير

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، آخر جلسات شهر فبراير، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.085 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 17002 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2918 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 20212 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 7001 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3016 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 4495 نقطة.