اليوم السابع
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9 أيام على نهاية أمشير "أبو الزعابيب" ووداع الشتاء.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 12:50 م
9 أيام على نهاية أمشير "أبو الزعابيب" ووداع الشتاء.. اعرف التفاصيل حالة الطقس فى شهر أمشير
كتب: محمد الأحمدى

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يترقب الكثير من المواطنين موعد نهاية شهر أمشير لما يصاحبه من هبوب رياح كثيرة مع برودة الجو، حيث يتبقى 9 أيام على نهايته فهو الشهر السادس من التقويم المصرى، وفى التقويم الجريجوري يبدأ من 8 فبراير إلى 9 مارس.

ويعتبر اسم شهر أمشير مشتق من مجير وهو رمز الريح لدى قدماء المصريين، وقد اشتهر الشهر بهبوب الرياح القوية، وبرودة الجو الشديدة.

وفى شهر أمشير تكثر الرياح الشتوية مع موجه من البرد، و يعتقد الناس انه يستلف 10 أيام من شهر(طوبة) الذى يسبقه، والذى يكون فى نهايته تغير الرياح اتجاهها فتهب من الجنوب مع أعاصير أحيانًا وتتبدل برودتها إلى (سموم) وهى الرياح الساخنة التى ينضج الزرع بسببها.

ويقول المثل الشعبى: (أمشير تساوى الطويل مع القصير) يعنى الزرع ويكثر تساقط أوراق الأشجار بسبب الهبوب والسموم الحارقة، كما أن هذه الرياح لها خاصية تجعل السنابل التى لم تمتلئ بعد ممتلئة ليتساوى الزرع في مواعيد الحصاد.

أمثال شهر أمشير

ومن أشهر الأمثال الشعبية التى أطلقت على شهر أمشير.

أمشير أبو الزعابيب الكتير.

أمشير يخلى العجوزة جلده والصبية قرده

"أمشير أبو الزعابيب يخلى العجوز تقيد الحصير" ويعنى أنه ذو رياح وبرد شديد يجبر الناس على إشعال النار للدفئ.


التقويم القبطى

امشير ابو الزعابيب

شهر امشير

فصل الشتاء

نهايه فصل الشتاء



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