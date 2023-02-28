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425 مليون دولار زيادة بصادرات مصر من اللؤلؤ إلى الإمارات فى 11 شهرا

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 08:00 ص
425 مليون دولار زيادة بصادرات مصر من اللؤلؤ إلى الإمارات فى 11 شهرا اللؤلؤ - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالي حجم الصادرات المصرية من الأحجار الكريمة والحلي خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي 2022، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 799 مليون و606 ألف دولار، بينما كانت نحو 374 مليون و125 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت نحو 425 مليون و481 ألف دولار.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر من اللؤلؤ والأحجار الكريمة في شهر ديسمبر الماضي فقط بلغت نحو 143 مليون و303 ألف دولار، مقابل 78 مليون و905 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 64 مليون و398 ألف دولار.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى ليصل إلى 2.15 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 3.50 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 38.5٪.

وعزا جهاز الإحصاء تراجع العجز فى الميزان التجاري إلى تراجع قيمة الواردات بنسبة 26.8٪، على الرغم من تراجع الصادرات خلال نفس الفترة، حيث بلغت الواردات نحو 5.94 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 8.11 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وذلك نتيجة لانخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها بترول خام بنسبة 9.6%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 29.6%، ولدائن بأشكالها الأولية  بنسبة 47%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 40.3٪.

 


صادرات مصر

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد

اللؤلؤ



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