242 حالة تصالح بمخالفات البناء بمدينة رأس سدر فى جنوب سيناء

جنوب سيناء - ياسر عامر

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، اليوم الثلاثاء، على 8 قرارات لحالات تصالح ب مخالفات البناء ، لأهالي مدينة رأس سدر "نموذج 10"، وذلك خلال عرض المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.



وأشار رئيس مدينة رأس سدر إلى أن إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي المدينة 242 حالة تصالح، ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.