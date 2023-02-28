اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 03:06 م
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وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد فعاليات مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالمركز العام

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 01:53 م
وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد فعاليات مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالمركز العام وكيل صحة الدقهلية يتفقد فعاليات مبادرة فحص المقبلين على الزواج
الدقهلية : محمد الحبشى

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تفقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فعاليات مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالمركز الصحى العام التابع لإدارة المنصورة يرافقه الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، والدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة الأمومة والطفولة.

 

وأكد "مكين"، أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج، لإجراء الفحص الطبي لهم، واستخراج الشهادات الصحية، حيث يتم الفحص وإجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل، ويتم خلال المبادرة اجراء عدد من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.

 

وأكد وكيل الوزارة، أن خدمات المبادرة يتم إتاحتها في 19 منشأة صحية علي مستوي المحافظة، ويتم العمل بتلك المراكز طوال أيام العمل الرسمية، بدءا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، مشيرًا إلى توافر فريق طبي مختص بتقديم خدمات المبادرة في كل وحدة ومركز طبي، يتكون من طبيب، ممرض، فني معمل.

 

ولفت إلى أن كافة الفحوصات الطبية المقدمة بالمبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشرى، وتحليل بعض الأمراض الوراثية، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين).

 

وأنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم توجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

تفقد وكيل الوزارة
تفقد وكيل الوزارة

 

جانب من تفقد وكيل وزارة الصحة
جانب من تفقد وكيل وزارة الصحة

 

متابعه الكشف علي المقبلين علي الزواج
متابعة الكشف علي المقبلين علي الزواج

مديرية الصحة

صحة الدقهلية

المقبلين علي الزواج

الكشف المبكر الامراض المزمنه

وزارة الصحة والسكان



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