اليوم السابع
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وفد سياحى يزور أبراج الحمام العتيقة فى قنا.. صور

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 01:34 م
وفد سياحى يزور أبراج الحمام العتيقة فى قنا.. صور وفد سياحى يزور أقدم أبراج الحمام فى قنا
قنا صابر سعيد

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زار سائحون من جنسيات مختلفة، اليوم الثلاثاء، واحدا من أقدم أبراج الحمام، في مركز نقادة بمحافظة قنا.

وقال الدكتور محمود مدني، مدير عام الشؤون الأثرية بمنطقة آثار مصر العليا، إن أبراج حمام نقادة، تعد أقدم أبراج حمام بمحافظة قنا، وهي جانب مهم من جوانب الحضارة الإسلامية، والذي يظهر أمامنا أثناء زيارة مواقع جديدة بالمحافظة والتي كانت من أكثر المواقع التي نالت إعجاب للزائرين.

وأضاف مدني، أن هناك حياة وطقوس وأسلوب حياة جديد، في عملية إنتاج الحمام البلدي "الزغاليل"، كما تعد تلك الأبراج من أوائل مراكز إنتاج السباخ البلدي النقي الطبيعي لزوم عملية الزراعة الأمنة في مصر.

وأوضح مدير عام الشؤون الأثرية، إن وفد أجنبي، زار من قبل عصارات العسل الأسود، بداية من جمع محصول القصب وتحميله ونقله للعصارة، مرورا بمراحل العصير وطهي العسل، لافتا إلى أنهم انبهروا بالصناعة وأعجبوا بمذاق العسل الأسود بعد أن تناولوه.

وأشار محمود مدني، إلى أن الوفد سيزور مناطق أخرى في قنا، للتعرف على الصناعات المحلية، مثل الفخار والفركة، من أجل تشجيع الصناعات المحلية، وتسويقها عالميا.

ابراج الحمام
ابراج الحمام

 

وفد سياحي يزور أقدم أبراج حمام بقنا (1)
وفد سياحي يزور أقدم أبراج حمام بقنا 

 

وفد سياحي يزور أقدم أبراج حمام بقنا (2)
وفد سياحي يزور أقدم أبراج حمام بقنا 

 

 


أبراج حمام

وفد سياحي

آثار قنا

محافظة قنا

اخبار قنا



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