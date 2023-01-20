حافظ على صحة فمك ..استخدم كاشطات اللسان لإزالة البكتيريا وتحسين التذوق

كتبت ميرفت رشاد

معظمنا على دراية بالتوصيات الخاصة بالحفاظ على فم صحي، يشمل ذلك تنظيف أسنانك بالفرشاة 2-3 مرات يوميًا، والتنظيف بالخيط مرة واحدة يوميًا، واستخدام غسول الفم للمساعدة في قتل البكتيريا الزائدة، وزيارة طبيب الأسنان كل ستة أشهر لإجراء فحوصات روتينية، لذا هل يمكن لمكشطة اللسان أن تسهل نظافة الفم بشكل أفضل؟ إليك كل ما تريد معرفته وفقا لما نشره موقع "healthnews".

ما هي كاشطات اللسان؟



مكشطة اللسان هي أداة صغيرة تستخدم لإزالة الحطام والبكتيريا من سطح لسانك، تأتي كاشطات اللسان بأشكال وأحجام مختلفة.

فوائد استخدام مكشطة اللسان



تم تصميم تجريف اللسان للمساعدة في إزالة الحطام الضار الذي يتراكم على سطح لسانك، يمكن أن يكون هذا الحطام تراكمًا للبكتيريا والطعام والخلايا الميتة بمرور الوقت ، يمكن أن يؤثر هذا الحطام على صحة فمك، يمكن أن يوفر استخدام مكشطة اللسان لإزالة هذا التراكم الفوائد التالية:

تقليل رائحة الفم الكريهة



اللسان مغطى بإسقاطات صغيرة تشبه الأصابع تسمى الحليمات، من المعروف أن الحليمات تؤوي معظم البكتيريا المسببة للرائحة في فمك، تنتج البكتيريا المخبأ في الحليمات منتجات تسمى مركبات الكبريت المتطايرة (VSCs). تحتوي هذه المركبات على غازات الكبريت التي تنبعث منها رائحة كريهة عندما تتخلص من البكتيريا من لسانك ، يمكنك تقليل كمية VSCs بنسبة 75٪ أو أكثر. كشط اللسان يوميًا يمنع هذه البكتيريا والحطام من التراكم.

تحسين التذوق



تسمح إزالة البكتيريا والحطام من لسانك لبراعم التذوق بالعمل بشكل أفضل، في أقل من أسبوعين من الكشط المنتظم ، يمكن لبراعم التذوق تمييز النكهات المرة والمالحة والحامضة بشكل أفضل. وبالتالي ، تحسين حاسة التذوق العام لديك.

تخلص من البكتيريا الضارة



تشير الدراسات إلى أن كشط لسانك يوميًا يساعد في إزالة البكتيريا الضارة التي يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة أو تسوس الأسنان أو مشاكل اللثة لذلك ، يساعد تجريف اللسان المنتظم على منع فرط نمو البكتيريا. هذا يحافظ على صحة فمك وخلوه من الأمراض.

تحسين الصحة العامة



تنتقل البكتيريا الموجودة في الفم في جميع أنحاء الجسم عند البلع، تم ربط البكتيريا الضارة الموجودة في فمك بمشاكل صحية أخرى أكثر خطورة مثل مرض السكري وأمراض القلب لذلك ، يمكن أن يساعد الفم السليم في الحفاظ على صحة الجسم.

كيفية استخدام مكشطة اللسان



من السهل جدًا إضافة مكشطة اللسان إلى روتين العناية بالفم. أولاً ، تأكد من تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط كالمعتاد قبل أن تبدأ . ثم اتبع هذه الخطوات البسيطة:

أخرج لسانك .

ضع مكشطة اللسان بعيدًا عن اللسان قدر الإمكان.

استخدم ضغطًا لطيفًا على الكاشطة. إذا كان يؤلمك ، خفف الضغط.

اسحب المكشطة باتجاه طرف اللسان بحركة أمامية سلسة وثابتة.

اشطف المكشطة بالماء.

كرر هذه الخطوات 2-3 مرات أو حتى تزيل الطبقة البيضاء من اللسان.

اشطف فمك بالماء أو المضمضة.

نظف مكشطة اللسان عند الانتهاء واتركها تجف .