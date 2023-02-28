مصرع فتاة وصديقتها دهسا أسفل قطار أثناء عبور المزلقان بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقيت فتاة وصديقتها مصرعهما، أسفل عجلات القطار أثناء عبورهما مزلقان الشيخ حامد بنطاق مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة النجدة بمصرع فتاتين أسفل عجلات القطار أمام مزلقان الشيخ حامد، نطاق مركز أبو حماد، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو حماد إلى موقع البلاغ، وتبين أثناء عبور "ياسمين" وصديقتها "مريم" شريط السكة الحديد، اصطدام بهما القطار، لفظتا أنفاسهما فى الحال، تم إخطار النيابة العامة بالواقعة، لإجراء المعاينة، وجارى الدفع بمرفق الإسعاف لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبو حماد، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن فريق من الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، قد قام بانتشال جثة لشاب مجهول الهوية من مياه ترعة الإسماعيلية أمام كوبري التفتيش نطاق مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية، أمام كوبرى التفتيش، نطاق مركز شرطة بلبيس.

انتقلت الأجهزة الأمنية وفريق من الإنقاذ النهرى بقسم الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ وتم انتشال الجثمان وتبين انه لشاب فى العقد الثالث من العمر، ولم يعثر معه على إثبات هويته، تم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.