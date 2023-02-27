السيطرة على حريق اندلع فى شونة قش بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق نشب بشونة قش ناحية عزبة الصعايدة نطاق مركز اولاد صقر، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشونة قش بنطاق مركز اولاد صقر، انتقلت الأجهزة الأمنية الى موقع البلاغ ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشونة قش ناحية عزبة الصعايدة التابعة لقرية ابو طاحون نطاق مركز اولاد صقر، وتم إخماد النيران ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

يذكر أن فريق من الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، قام بانتشال جثة لشاب مجهول الهوية من مياه ترعة الإسماعيلية أمام كوبري التفتيش نطاق مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية،تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلة، أمام كوبرى التفتيش، نطاق مركز شرطة بلبيس.

انتقلت الأجهزة الأمنية وفريق من الانقاذ النهرى بقسم الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ وتم انتشال الجثمان وتبين انه لشاب فى العقد الثالث من العمر، ولم يعثر معه على إثبات هويته، تم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة



