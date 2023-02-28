مصرع طفل صدمه القطار فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقي طفل يبلغ من العمر 12 عامًا مصرعه، صدمه قطار أثناء عبوره الشريط الحديدي بأحد الأماكن غير المخصصة للعبور فى مركز الواسطى جنوب محافظة بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.



وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بمصرع طفل يبلغ من العمر 12 عامًا مصرعه، صدمه قطار اثناء عبوره الشريط الحديدى.



ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الطفل "احمد ت.ح" 12 عامًا، مقيم قرية أطواب مركز الواسطى، صدمه قطار اثناء محاولته عبور الشريط الحديدي، تزامنًأ مع مرور القطار، إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.



وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي صّرحت بدفن الجثة بناء على تقرير مفتش الصحة المختص.