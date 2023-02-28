محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف بطريق المزالوة.. صور

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، أعمال الرصف الجارية بطريق المزالوة/ الدير بمركز سوهاج، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء، وتذليل أية معوقات، بحضور محمود إمام رئيس مركز ومدينة سوهاج، والمهندس مؤمن محمد مدير مديرية الطرق بالمحافظة .

وتفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بطريق المزالوة والتي تشمل رصف القطاع الأخير من طريق المزالوة / الدير، الذي يبلغ طوله 7 كيلومتر، وذلك في المسافة المتبقية من الحرفيين وحتى الطريق المؤدي إلى " الشيخ حمد ـ الكوامل " بطول 3 كيلو متر، بالتعاون بين مديرية الطرق والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

ووجه " الفقي " خلال جولته بتكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء من الرصف في أسرع وقت ممكن، بتلك الطرق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية عالية وفقا للبرنامج الزمني المحدد، مع أهمية الالتزام بأقصى معايير الجودة أثناء التنفيذ، مشيرا إلى اهمية الطريق المؤدي إلى أحد أهم المزارات السياحية بسوهاج، وهي " الدير الأبيض، والدير الاحمر ".



جانب من تفقد المحافظ طريق المزالوة



جانب من تفقد المحافظ طريق المزالوة



جانب من تفقد المحافظ طريق المزالوة



جانب من تفقد المحافظ طريق المزالوة