محافظ سوهاج يطلق إشارة بدء التشغيل التجريبى لـ"مياه الأحايوة" بـ65مليون جنيه

سوهاج عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، التشغيل التجريبى لمحطة مياه الشرب بالأحايوة، والتى تأتى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، وتبلغ طاقتها التصميمية 90 لترا لكل ثانية، بتكلفة تبلغ 65 مليون جنيه، وتخدم 44 ألف نسمة بقريتى الأحايوة شرق والكولة بأخميم.

وذلك بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج حيث يضم المشروع ماخذ ومبنى المرشحات وخزان ارضى وعنبر الطلمبات المرشحة وعنبر الشبة والكلور ومعمل المحطة.

كما تم تفقد أعمال تنفيذ خط السيب النهائي لمحطة معالجة صرف صحى الكولا بقيمة 204 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 65% ويشمل نطاق عمل المشروع خط بطول 8850 متر طولى وعداية بطول 220 متر قطر ٧١٠ مم و ٤ عدايات بطول 850 متر قطر 900 مم وذلك من محطة المعالجة حتي مصرف اخميم القبلي.



محافظ سوهاج يتفقد محطة مياه الاحايوة



محافظ سوهاج يتفقد محطة مياه الاحايوة



محافظ سوهاج يتفقد محطة مياه الاحايوة