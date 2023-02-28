محافظ دمياط تشهد تدشين مبادرة 100 مليون شجرة.. صور

دمياط - هيثم مراد

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استلام قافلة تتضمن 100 الف شجرة لزراعتها بالمحافظة، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " 100مليون شجرة "، وفى إطار البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى لتوريد الاشجار لعدد من محافظات الجمهورية.

ومن جانبها أشادت محافظ دمياط، بما تستهدفه هذه المبادرة للتوسع فى المساحات الخضراء و تحسين جودة الهواء، لافتة إلى أن تلك المبادرة تساعد على الحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، مشيرة الى أن المبادرة تعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع، كما تضمنت قمة الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 التى ترأستها مصر بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022.

وأوضحت محافظ دمياط، أن القافلة تضمنت 100 الف شجرة من الاشجار الخشبية المثمرة، مؤكدة أنه سيتم زراعتها وتوزيعها بأماكن محددة داخل المراكز والمدن من خلال لجان مشتركة من الجهات المختلفة ووفقًا لخطة محددة.

وكانت محافظة دمياط قد شهدت انطلاق عظة مشروعات تابعة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي ساهمت بشكل كبير فى تطوير البنية التحتية للمحافظة، كنا استقبلت دمياط أيضا فاعليات مبادرة "100 مليون صحة" والتي تستهدف فحص المقبلين على الزواج وذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بنا يضمن عدم الإصابة بأية امراض في المستقبل، فضلا عن تقديم الدعم الثقافي اللازم للطرفين.

كما جاءت فاعليات مشروع مبادرة "100 مليون شجرة" التي تهدف إلي تطوير البيئة ومواجهة التغيرات المناخية بشكل يضمن الحفاظ على البيئة، وكانت محافظ دمياط قد استقبلت تلك المبادرة العام الماضي بمدينة رأس البر كنموذج مبدئي.



تدشين مبادرة 100 مليون شجرة



تدشين مبادرة 100 مليون شجرة