محافظ دمياط: تدريب المعلمين المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم السبت المقبل

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بدء تدريب 180 معلم من محافظة دمياط ممن اجتازوا اختبارات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمسابقة 30 الف معلم والتى تم اطلاقها على مستوى محافظات الجمهورية وذلك اعتبارًا من يوم السبت 4 مارس ولمدة أسبوعين بمدرسة عمر بن عبد العزيز بمدينة دمياط الجديدة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم انه ووفقًا لتعليمات الوزارة سيتم اتخاذ إجراءات التعيين للمعلمين المقبولين لشغل وظيفة معلم مساعد " رياض أطفال و معلم فصل " ،وتسكينهم على المدارس.

من ناحية أخرى أعلنت مديرية التربية والتعليم، اعتماد 27 مؤسسة تعليمية بمحافظة دمياط بالقرار رقم 222 بتاريخ 2/2/2023، 16 مؤسسة من خطة 2020/2021، وعدد 11 مؤسسة من خطة اعتماد المدارس للعام الدراسى 2021/2022 من إجمالى 67 مؤسسة وفى انتظار نتيجة عدد 47 لذات العام.

وهذه المؤسسات منها 7 مؤسسات بإدارة دمياط هى عاطف شرف الدين الابتدائية المشتركة والشيخ عبد الله عامر الابتدائية والسلامونى الابتدائية وروضة الفاروق عمر بن الخطاب وروضة عز الدين الشامى ومدرسة صلاح الدين الرسمية للغات الإعدادية وروضة الشهيد محمد صابر السبع.

و2 مؤسسة بإدارة الزرقا روضة الشهيد عمر الشاذلى رياض اطفال وروضة على الدين.

و4 مؤسسات بإدارة الروضة مدرسة الروضة الرسمية للغات الابتدائية ومدرسة عوض خليل المشتركة الابتدائية والشهيد ماضى الابتدائية وورضة الشهيد أحمد عبد الباقى شلبى بالغوابين.

و2 مؤسسة بإدارة فارسكور مدرسة كفر أبو عظمة للتعليم الأساسى الإعدادية والطرحة الابتدائية المشتركة.

و3 مؤسسات بإدارة كفر سعد مدرسة السعيدية القبلية الإعدادية المشتركة وعزبة الابتدائية وكفر سعد الإعدادية بنات الإعدادية.

و3 مؤسسات بإدارة عزبة البرج مدرسة راس البر المشتركة الابتدائية ومدرسة الفنار المشتركة الابتدائية وروضة راس البر للغات.

و4 مؤسسات بإدارة دمياط الجديدة، روضة السيدة عائشة للتعليم الأساسى ومدرسة السيدة عائشة الإعدادية وروضة طيبة المتميزة لغات ومدرسة دمياط الجديدة المتميزة للغات الابتدائية.

و2 مؤسسة بإدارة السرو هى مدرسة السرو الإعدادية بنات والشهيد محمد عربانو بالسرو.