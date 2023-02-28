اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 فبراير 2023 06:07 م
أكرم القصاص
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محافظ جنوب سيناء يتفقد "سارى العلم" و"لاند سكيب" محيط مجلس مدينة شرم الشيخ

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 05:13 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد "سارى العلم" و"لاند سكيب" محيط مجلس مدينة شرم الشيخ جانب من جولة محافظ جنوب سيناء التفقدية
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولته التفقدية اليوم الثلاثاء، أعمال ساري العلم واللاند سكيب بمحيط مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وفرش المجلس فى إطار تفقد استعدادات افتتاحه في القريب العاجل .
 
رافق المحافظ فى جولته اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ لشئون المحليات، والعميد حسن الحو مدير مرور جنوب سيناء، والقيادات التنفيذية بالمدينة، وكان في استقباله ممثلي الشركات المنفذة.
 
أكد المحافظ، أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة...
 
جانب من التطوير (2)
جانب من التطوير  

جانب من جولة محافظ جنوب سيناء التفقدية (1)
جانب من جولة محافظ جنوب سيناء التفقدية  

جانب من جولة محافظ جنوب سيناء التفقدية (4)
جانب من جولة محافظ جنوب سيناء التفقدية  

جانب من جولة محافظ جنوب سيناء التفقدية (2)
جانب من جولة محافظ جنوب سيناء التفقدية 

جانب من جولة محافظ جنوب سيناء التفقدية (3)
جانب من جولة محافظ جنوب سيناء التفقدية  

جانب من جولة محافظ جنوب سيناء التفقدية (7)
جانب من جولة محافظ جنوب سيناء التفقدية  

جانب من التطوير (3)
جانب من التطوير  

جانب من جولة محافظ جنوب سيناء التفقدية (5)
جانب من جولة محافظ جنوب سيناء التفقدية  

جانب من جولة محافظ جنوب سيناء التفقدية (6)
جانب من جولة محافظ جنوب سيناء التفقدية  

جانب من التطوير (1)
جانب من التطوير 

جانب من التطوير (4)
جانب من التطوير  

جانب من التطوير (5)
جانب من التطوير  

 


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