محافظ جنوب سيناء يتفقد "سارى العلم" و"لاند سكيب" محيط مجلس مدينة شرم الشيخ

جنوب سيناء _ ياسر عامر

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، خلال جولته التفقدية اليوم الثلاثاء، أعمال ساري العلم واللاند سكيب بمحيط مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وفرش المجلس فى إطار تفقد استعدادات افتتاحه في القريب العاجل .

رافق المحافظ فى جولته اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ لشئون المحليات، والعميد حسن الحو مدير مرور جنوب سيناء، والقيادات التنفيذية بالمدينة، وكان في استقباله ممثلي الشركات المنفذة.

أكد المحافظ، أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة...