محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان لتوفير السلع الغذائية لأهالى الطور

جنوب سيناء - فايزة مرسال

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الثلاثاء، منذ قليل، معرض أهلا رمضان بحى المرورة بمدينة طور سيناء كمنفذ استراتيجى لمحاربة الغلاء، وأكد المحافظ أن المعرض يضم جميع السلع الغذائية من سلع الغذائية والدواجن والأرز والمكرونة والخضراوات، بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الفاكهة والخضراوات واللحوم والدواجن والأسماك وسلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأوضح فودة أن التخفيضات تتراوح من 30 إلى 20% بالإضافة لتوفير اللحوم البلدى بسعر 200 جنيه للكيلو، مشددا على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة وتوفيرها طوال شهر رمضان وتكثيف الحملات الرقابية، وأن المحافظة تدعم كل مبادرة توفر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتشارك فى جهود الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير السلع التموينية والاساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، ومحاربة الجشع واحتكار التجار، كما قرر المحافظ تخصيص تكاليف الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة بتكلفة مليون جنيه، لتوفير السلع الغذائية وتوزيعها بالمجان على المواطنين.

وأكد المحافظ وصول 5 أطنان مواد غذائية متنوعة للمحافظة من اللحوم البلدية الطازجة ودواجن وسلع غذائية سكر والدقيق والازر المحافظة تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة ومنع تخزين واحتكار السلع، لرفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل، كما أنها حريصة على الاستمرار فى خطة التوسع فى افتتاح معارض "أهلا رمضان" ومعارض بيع السلع بالأسعار التنافسية فى باقى مدن المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية وكبار التجار مضيفاً أن الجميع يعمل من أجل خدمة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية من السلع.

رافق المحافظ المحافظ اللواء أحمد الإسكندرانى السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شعير السكرتير المساعد للمحافظة، ومحمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والمتابعة بالمحافظة وسامى عبد القادر وكيل وزارة التموين بالمحافظة ومبروك الغمرينى رئيس مدينة طورسيناء وعدد من القيادات التنفيذية، والمهندس سامى عبد القادر مدير عام التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة اللواء هانى رئيس مدينة طور سيناء.