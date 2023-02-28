محافظ المنوفية يشهد التشغيل التجريبى لكوبرى أعلى السكة الحديد بتكلفة 70 مليون جنيه

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة الأعمال الإنشائية توسعات بمدرسة الشهيد عبد السلام عبد المجيد الإبتدائية بميت أبو شيخة بمركز ومدينة قويسنا بتكلفة تقارب 4 ملايين جنيه وبنسبة تنفيذ 56%.

جاء ذلك خلال متابعته لكافة المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها، رافقه سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، ممثل الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة.

وتابع المحافظ الموقف التنفيذى لحجم الأعمال الإنشائية بالمدرسة، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الهيكل الخرسانى لجناح جديد عبارة عن 4 أدوار جديدة، ومن المقرر إنشاء 6 فصول جديدة ضمن أعمال التوسعات ليصبح الإجمالى 24 فصل دراسى 6 بمرحلة رياض أطفال، 18 بالمرحلة الإبتدائية على مساحة إجمالية أكثر من 3000 م2 وسيتم الإنتهاء من كافة الأعمال نهاية العام الحالى تمهيداً لدخولها الخدمة، ووجه المحافظ القائمين على الأعمال بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمنى المقرر.

وأوضحت مدير عام هيئة العامة للأبنية التعليمية أنه جارى تنفيذ أعمال التوسعات والإحلال الجزئى والصيانة لمدارس تامر عبد الرؤوف جعفر للتعليم الأساسى بناحية بنى غريان، مدرسة المنصورية الابتدائية، مدرسة الشهيد أحمد حامد عبد الدايم الإعدادية بشبرا بخوم، مدرسة كفر أبو الحسن الإبتدائى، مدرسة عبد الله محمد عبد السلام عيسى للتعليم الأساسى بكفر ميت العبسى وذلك ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية بمركز ومدينة قويسنا بقيمة تعاقدية تقارب 37 مليون جنيه.

وخلال الجولة، تابع محافظ المنوفية التشغيل التجريبى لكوبرى B أعلى السكة الحديد بمدينة قويسنا، إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى بنسبة تنفيذ 100% وبطول 525 م وبتكلفة 70 مليون جنيه والذى يربط غرب المدينة وشرقها والمتجه من شارع العهد الجديد نزولاً بشارع التحرير بهدف تسهيل الحركة المرورية للمركبات والحد من الاختناقات داخل المدينة.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلى عن حجم الأعمال التى تم تنفيذها والتى تضمنت الأعمال التصميمية والإنشائية للكوبرى، وكذا أعمال الرصف والتخطيط وتأمين سلامة المرور، فيما جارى نهو الأعمال بكوبرى A بطول 460 م وبتكلفة 66 مليون جنيه والمتجه من شارع التحرير نزولاً بشارع عبد المحسن الصباحى بهدف تسهيل الحركة المرورية للمركبات، ووجه المحافظ بوضع تصور لتطوير إمتداد كوبرى B بشارع العهد الجديد من أعمال توسعة وزراعة أعمدة ديكورية للإرتقاء بالمظهر العام، وكذا تركيب لوحات مرورية لإرشاد المواطنين وتنظيم الحركة المرورية بالمنطقة والحد من الحوادث، فيما شدد المحافظ على رئيس مدينة قويسنا بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع برفع مستوى النظافة بالمدينة وخاصة منطقة العهد الجديد.

وفى إطار إستعدادات المحافظة لإستقبال موسم حصاد القمح لهذا العام، تفقد محافظ المنوفية صوامع قويسنا الحقلية الجديدة بجوار برج المنوفية السياحى بطريق مصر - إسكندرية الزراعى إنشاء جديد، للإطمئنان على الجاهزية الكاملة للصوامع لتخزين القمح والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات ومعايير الجودة كونه محصول استراتيجيى وأمن قومى هام، حيث تفقد المحافظ الصوامع والمقامة على مساحة إجمالية 8500 متر مربع وبسعة تخزينية 5 آلاف طن، وتضم 4 خلايا تخزينية سعة كل خلية 1250 طن بالإضافة إلى وجود خلية تفريغ وميزان بسكول و3 مخازن ونقرة التفريغ، ووجه المحافظ مسئولى الشركة القابضة للصوامع بوضع خطة تشغيلية إستعداد لموسم توريد القمح مع مراعاة تزايد كميات التوريد واستغلال الشون الأسمنتية وتعريف المواطنين بجاهزية الصوامع لاستقبال كميات توريد الأقماح وذلك فى مطلع شهر أبريل القادم.