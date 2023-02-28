محافظ المنوفية: تطوير 5 شوارع بمنطقة المعدية بتكلفة 2.5 مليون جنيه

المنوفية - محمود شاكر

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بنطاق مركز ومدينة بركة السبع لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، رافقه اللواء وحيد الحضرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، ومدير مديرية الطرق.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة المعدية بـ 5 شوارع بإجمالى أطوال 900 متر وبتكلفة 2,5 مليون جنيه، حيث جارى تنفيذ الأعمال التحضيرية لرصف الشوارع وتم الإنتهاء من تركيب بلاعات مياه الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحى، كما تفقد المحافظ أعمال قطع الفرمة بشارع الثورة بطول 1900 متر وبتكلفة 5,5 مليون جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ببركة السبع بإجمالى 7 شوارع ومتفرعاتهم بنطاق المدينة بإجمالى تكلفة 30 مليون جنيه، وشدد المحافظ على رئيس المدينة بسرعة رفع نواتج التطوير أول بأول لتسهيل الحركة المرورية والتنسيق مع الشركة المنفذة بتسريع معدلات الأداء لنهو كافة الأعمال وفق الجدول الزمنى المقرر.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أن الخطة الاستثمارية لهذا العام تضم رصف وتطوير المربع السكنى ب6 بشوارع منطقة مسجد العراقي-المؤسسة-سيدى اسماعيل -تفريعات محيى المهدي-تفريعات الكورنيش-الجمعية الشرعية-تفريعات مصطفى كامل بإجمالى أطوال 2000 م، ومتفرعات بورسعيد حتى مساكن السيد نصر وشوارع المساكن، شارع الجيش حتى تلاقى ش بور سعيد مع ش ابو شادى والشوارع المتفرعة بأطوال800م، والمربع السكنى ش موسى العليمي- ش الشوادي- ش العوامرية- ش سوق الخميس، وكذا شارع نجم مع الشوارع الجانبية على طريق شبين الكوم /بركة السبع بطول 1 كم، واستكمال رصف شارع جواد حسنى خلف المستشفى ومتفرعاته بطول 2 كم، واستكمال رصف المربع السكنى بمنطقة الحد البحرى من ترعة ديا الكوم وشارع ترعة البهجى بطول 3 كم.

هذا وقد تفقد محافظ المنوفية مستشفى حميات شنتا الحجر عقب الإنتهاء من أعمال التطوير بتكلفة إجمالية ما يقرب من 72 مليون جنيه والتى تضم 31 سرير و13 غرفة عناية، 7 أجهزة تنفس صناعى بالرعاية، 8 ماكينات غسيل كلوى، معمل كيمياء الدم، معمل هيماتولوجى، معمل ميكروبيولوجى، معمل باراسيتولوجى، رافقه وكيل وزارة الصحة.

وتفقد المحافظ أقسام العناية المركزة وغرفة الأشعة الجديدة وغرفة الغسيل الكلوى وتضم 8 ماكينات، وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن أعمال التطوير تأتى فى إطار خطة وزارة الصحة لتطوير منشأت القطاع الطبى بمختلف المحافظات بواقع 4 مستشفيات بمحافظة المنوفية وهم حميات أشمون، شنتنا الحجر، منوف، شبين الكوم، وأشار المحافظ إلى أن هناك طفرة كبيرة تشهدها المنوفية بالقطاع الصحى وذلك من خلال التواصل المباشر بوزارة الصحة لإنشاء 6 مستشفيات بتخصصات متنوعة تساهم فى الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال تفقده للمستشفى، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلى عن قوة المستشفى والخدمات المقدمة والتعرف على كافة الإحتياجات لتوفيرها، وأوضح وكيل وزارة الصحة أن أعمال التطوير بمستشفى حميات شنتنا الحجر تشمل رفع كفاءة المستشفى بالكامل وتطوير مدنى وكهرباء وصحى شامل، رفع كفاءة غرفة الأشعة وتغيير شبكة الكهرباء وثوابت المبنى، تركيب وحدة حريق وخزانات مياه، وشبكة الغازات، كما جارى توريد تانك أكسجين بسعة 6000 لتر.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال توسعات مدرسة ميت فارس الابتدائية ببركة السبع بقيمة تعاقدية قاربت 5 مليون جنيه، ومن المقرر إنشاء 8 فصول جديدة ضمن أعمال التوسعات ليصبح الإجمالى 24 فصل دراسى 6 بمرحلة رياض أطفال، 18 بالمرحلة الإبتدائية، وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من كافة أعمال التوسعات وذلك فى إطار خطة المحافظة بالتوسع فى إقامة العديد من المدارس للنهوض بالمنظومة التعليمية وتقليل الكثافات الطلابية.

وأوضحت مدير عام هيئة العامة للأبنية التعليمية أنه جارى تنفيذ أعمال التوسعات والصيانة لـ 5مدارس بقرى بركة السبع وهم مدرسة أبو مشهور الإبتدائية، ميت فارس الإبتدائية، كفر هورين الابتدائية، الغورى للتعليم الأساسى، الشهيد يعقوب عبد العزيز عبد الحميد للتعليم الأساسى بجنزور بإجمالى 58 فصل دراسى بقيمة تعاقدية قاربت 26 مليون جنيه.

وخلال جولته، وجه المحافظ رئيس المدينة بمراجعة شبكات الإنارة بمدخل قرية ميت فارس لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.