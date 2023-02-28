محافظ الدقهلية: 4100 أسرة استفادت من حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، على استمرار فاعليات حملة" بالوعي مصر بتتغير للأفضل" والتي بدأت امس بنطاق المحافظة، وتستمر حتي 21 مارس بنطاق 4 مراكز ومدن علي مستوي المحافظة.

وأوضح "مختار" أنه قد استفاد من أعمال الحملة علي مدار يومين 4100 أسرة بنطاق مركز ومدينة المنصورة، في جميع التدخلات التي يقدمها التضامن الاجتماعي لأبناء الدقهلية، وأضاف "مختار" أن الحملة تستهدف تنمية الوعي لدي المواطنين بكافة القضايا المجتمعية والاهتمام بالطفل والتمكين الاقتصادي للمرأة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وكذلك تقديم خدمات التضامن الاجتماعي ميدانيا من خلال اكشاك مخصصة لهذا الغرض ومن خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والندوات التثقيفية، لزيادة الوعي بالعديد من القضايا المجتمعية.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، ان الحملة تستمر حتى 21 مارس القادم، وتمارس عملها علي مدار يوميين في الاسبوع هما يومي الاثنين والثلاثاء، حيث تجوب نطاق 4 مراكز ومدن علي مستوي المحافظة هي مراكز ومدن المنصورة وميت غمر وبلقاس والسنبلاوين.

وأشار إلى أن الحملة تقدم كافة اوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية من خلال تقديم حزمة من التدخلات التي تساهم في إخراج هذه الأسر من دائرة الفقر مثل مشروعات التمكين الاقتصادي وبرنامج مستورة والمشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف مع شركات القطاع الخاص، كما يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال القوافل الطبية في كافة التخصصات وكذلك عيادة برنامج كفاية بهدف تقديم خدمات تنظيم الاسرة ورعاية الاطفال وصرف الادوية بالمجان هذا فضلا عن مساعدات الاسر الاولي بالرعاية والدعم النقدي "تكافل وكرامة" وتسجيل التظلمات للحالات التي تم رفضها والاستعلام وتيسير الاجراءات للمستحقين وكذا استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة للاشخاص ذوي الاعاقة من خلال الاستعلام والتسجيل هذا فضلا عن برامج التوعية الاسرية ورعاية الطفولة المبكرة وتنمية قدرات العاملين بالحضانات وكذلك تصحيح المفاهيم الخاطئة لبعض المواطنين من خلال برنامج وعي للتنمية المجتمعية، وذلك باشراف ومتابعة الدكتورة امال ذكي مستشار وزير التضامن الإجتماعي.

وقد وجه محافظ الدقهلية، الشكر والتقدير لوزارة التضامن الاجتماعي، وجهودها المستمرة في نطاق محافظة الدقهلية لتقديم الخدمات الاجتماعية المتميزة لاهالينا بقري ومدن ومراكز المحافظة.