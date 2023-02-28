محافظ الدقهلية: 360 مليون جنيه تكلفة توصيل المرافق بالمنطقة الصناعية بجمصة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، القيام بجولة ميدانية بمدينة جمصة لمتابعة سير العمل فى توصيل المرافق بمنطقة الـ 108 أفدنة، امتداد المنطقة الصناعية بجمصة وأعمال تنفيذ مجمع خدمات الشيخ زايد بجمصة.

وأكد مختار على سرعة الانتهاء من أعمال المرافق بالمنطقة المشار إليها، موضحا أنه يجرى تنفيذ أعمال توصيل المرافق لقطع الأراضى بمنطقة الـ 108 أفدنة، تيسيرا على المستثمرين وأصحاب المشروعات وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 360 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المنطقة تستوعب العديد من الصناعات والأنشطة المتنوعة منها الصناعات التعدينية والكيميائية وصناعات الأدوية والمنسوجات وغيرها من الصناعات التى تستهدف دفع عجلة الإنتاج وإتاحة فرص العمل لأبناء الدقهلية، فضلا عن المساهمة فى زيادة الناتج القومى ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.

وأضاف مختار، أنه تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ أعمال بلغت قيمتها 230 مليون جنيه فيما يتعلق بشبكة الطرق الداخلية وشبكات الموافق التى تشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحى ومحطة الرفع، إضافة إلى تنفيذ سور حول المنطقة.

ومن جانبها، أوضحت وكيل وزارة الإسكان أنه تم الانتهاء من شبكات الكهرباء، وشبكات المياه والصرف الصحى الداخلية، حيث تم أيضا تنفيذ محطة رفع لخدمة المنطقة وتنفيذ لوحة توزيع الكهرباء وتنفيذ خطوط انحدار بطول 3.5 كيلو متر، وأضافت أنه يجرى حاليا تنفيذ أعمال الطبقة السطحية لمشروع رصف الطرق الداخلية بالمنطقة، وقالت إنه تم متابعة العمل فى مجمع الخدمات الذى يضم مطافئ ومركز طبى ومكتب شهر عقارى، مضيفا أنه يتم حاليا طرح تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسى بالمنطقة بمعرفة الأبنية التعليمية واضافت انه يتم حاليا اعداد الدرسات اللازمة لتنفيذ مجمع طبى وصيدليات لخدمة أبناء المنطقة ومدينة الشيخ زايد بجمصة.

وأشارت إلى أنه تم متابعة التنفيذ لاعمال التمهيد للرصف من خلال ما يتم حاليا من فرد الطبقة السطحية ومتابعة معدلات الأداء وإزالة المعوقات التى تعترض التنفيذ وسرعة الانتهاء منها وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية والعمل على إنشاء مصانع جديدة لتوفير فرص عمل للشباب وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين فى عام الصناعه لدعم الاقتصاد الوطنى، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.