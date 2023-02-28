تطوير المركز النموذجي للجهاز الهضمي بمستشفى الحميات بالإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم مشروع تطوير المركز النموذجي للجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الحميات بتكلفة 23 مليون جنيه، وذلك بعد تطوير المبنى بالكامل، وتحويله من عنبر كبد ووحدة مناظير، وعناية إلى مركز واحد متطور ومتكامل، يؤدي خدماته المتعددة للمريض في تخصص الجهاز الهضمي من عنبر داخلي ووحدة مناظير متطورة وعناية جهاز هضمي و قئ دموي.

واطمأن المحافظ على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، متفقدًا أقسام المركز، والتقى بالمرضى المتواجدين ، واستمع لهم، ووجه بسرعة الاستجابة لمطالبهم ، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مشيدًا بالمجهود الكبير الذي تبذله مديرية الشئون الصحية لتقديم أفضل خدمات للمرضى، وهذا ما شهده الجميع منذ جائحة كورونا حتى اليوم .

وأكد الشريف أن المركز النموذجي للجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الحميات يضم 50 جهازًا و 31 سريرًا، تكفل بهم المجتمع المدني لدعم المنظومة الصحية، كما أن كافة أعمال التطوير التي تمت بالمركز كانت بدعم من المجتمع المدني ايضًا، وأشار المحافظ إلى أن الخدمات بمستشفى الحميات أغلبها يُقدم بالمجان للأهالي و على أعلى مستوى من الجودة، كما أن المستشفى يخدم قطاع عريض من المواطنين.

ومن جانبها؛ أشارت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، إلى أن المركز يضم جميع الأجهزة التى تساعد على الحفاظ على حياة المرضى و به جميع المناظير التشخصيصة و العلاجية، كما يتم فيه اتباع كافة سبل ومعايير التحكم في العدوى، لافتة إلى أن المركز به عدد من الأطباء والاستشاريين المدربين، على قدر كبير من الكفاءة والخبرة.

وأوضحت مدير مديرية الشؤون الصحية، أن أعمال التطوير بالمركز قد بدأت في أبريل 2023، و تم البدء في تقديم الخدمات المتكاملة لمرضى الجهاز الهضمي تشغيل تجريبي بدايةً من 2023 بقوة 20 مريضا داخلي و 4 مرضى عناية وسطية، و 7 مرضى في العناية المركزة و15 حالة منظار يوميا ما بين تشخيصية وعلاجية.