محافظ أسوان يلتقى وفد وزارة التنمية المحلية لبحث فرص الاستثمار

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بوفد وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزير للمشروعات القومية، من أجل السعى المتواصل والتنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان لفتح آفاق جديدة من الاستثمار، وجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية، بجانب مواجهة التحديات وتذليل المعوقات بأفكار ورؤى جادة وفعالة خارج الصندوق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وخلال الإجتماع، أشار اللواء أشرف عطية، إلى أن هناك إهتمام كبير من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بملف الإستثمار ، وتحقيق معدلات وخطوات سريعة لخلق مناخ جاذب للإستثمار فى كافة القطاعات ، مؤكداً جاهزية المحافظة لإستضافة ورش العمل التحضيرية بمشاركة رؤساء الهيئات وممثلى المحافظات بهدف نقل التجارب والأفكار الناجحة الجاذبة للاستثمار للخروج بأنسب الحلول وحصر الإجراءات وتوحيدها لتكون مبسطة ومختصرة فى كافة القطاعات ، والتعريف بالفرص الاستثمارية وتطبيق المعايير الخاصة بها وفقاً لطبيعة كل محافظة.

وأعقب ذلك، تنظيم إجتماع تنسيقى تحت مظلة وزارة التنمية المحلية وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء الهيئات المختصة ، ليختتم ذلك بعقد المؤتمر الإستثمارى على أرض أسوان خلال الفترة القادمة برعاية رئيس الجمهورية.

وأضاف أشرف عطية أن هناك دعم من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لإستعراض رؤية وتصور المحافظة لأبرز التحديات والمعوقات ، مع وضع الحلول المقترحة ، وخاصة مشكلة تعدد جهات الولاية ، علاوة على عرض المقومات الاستثمارية والمزايا التنافسية لتحويلها إلى فرص استثمارية واعدة وحقيقية.

وأشار إلى أن هناك دراسات جدوى لعدد من المشروعات الإستثمارية الجادة تم إعدادها من قبل متخصصين ، وجاهزة لطرحها للمستثمرين ليصبح المؤتمر فرصة لتوقيع عقود هذه المشروعات بعيداً عن التعقيدات الروتينية ، وخاصة بعد نجاح المحافظة فى إطلاق العديد من المشروعات المتعثرة منذ سنوات ، وهو ما يساهم بدوره فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى.

ومن جانبه أشاد الدكتور هشام الهلباوى بما يتم تنفيذه من نهضة تنموية كبيرة على أرض أسوان من خلال تنفيذ معدلات إنجاز فى مشروعات حياة كريمة ، وأيضاً بمختلف قطاعات العمل العام ، موضحاً بأنه يتم التنسيق على قدم وساق للنهوض بملف الإستثمار داخل محافظة أسوان ، وباقى محافظات الجمهورية ، وهذا سيتم تحقيقه من خلال تنظيم ورش العمل التحضرية والإجتماعات التنسيقة ، ومؤتمر أسوان للإستثمار للوصول لأفضل الممارسات وآلية الأستثمار الجيد لها بما يساهم فى النهوض بالإقتصاد القومى وفتح آفاق ناجحة وجاذبة للإستثمار.

حضر اللقاء، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير لتنمية الصعيد ، بجانب الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، والعميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى والمشرف العام على الإستثمار ، بجانب مديرى الإدارات المختصة ، بالإضافة إلى فريق عمل الوزارة المكون من الدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل بمشروع الدعم الفنى بالوزارة ، والمهندس كيرلس إيهاب أخصائى الدعم الفنى والتوثيق.