محافظ أسوان يطالب بتشديد الرقابة لمواجهة محاولات احتكار السلع الغذائية

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، اليوم، الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى السلاسل والمجمعات الاستهلاكية، تنفيذاً للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير السلع وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق والرقابة على الأسعار، وخاصة فى إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم.

حضر الاجتماع، المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، واللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن ومديرى الجهات الرقابية والتنفيذية.

وشدد المحافظ على أنه لا رحمة مع الفاسدين، والضرب بيد من حديد لمواجهة أى محاولات لاحتكار السلع أو تخزينها، حيث تم رصد جميع منافذ البيع التابعة للقطاع الخاص، وأيضاً المخازن، كما أن هناك متابعة لسعة التخزين ونوعية السلع، حيث لن يسمح بالتلاعب فيها.

ووجه اللواء عطية، رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الجهات المعنية بتشديد الرقابة على معارض "أهلاً رمضان" لضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها من الأسر الأكثر احتياجاً من خلال عدم إزدواجية الصرف والتوزيع، كما أنه سيتم التوسع فى إقامة معارض مماثلة فى المدن والمناطق الأخرى فى ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق المستهدف منها خلال الفترة القادمة.

وكشف اللواء أشرف عطية عن أن مبادرة " الناس لبعضهم " التابعة للمحافظة ستقوم بتوزيع 4 آلاف كرتونة غذائية، كما ستقوم مديرية التضامن الاجتماعى بتوزيع 15 طن من السكر والأرز والمكرونة على 3 آلاف أسرة من "تكافل وكرامة"، وهو الذى سيتوازى مع ضخ السلع الاستراتيجية بشكل يومى داخل معارض " أهلاً رمضان " ، وأيضاً 33 مجمعا استهلاكيا، فضلاً عن قيام سلاسل الهايبر ماركت بطرح عروض " كرتونة رمضان " بأسعار تتراوح ما بين 75 جنيها إلى 200 جنيه.

وكلف المحليات باختيار الأماكن المتميزة لإقامة منافذ متطورة وحضارية لمنظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية مما يساهم فى تحقيق التوازى المطلوب فى أسعار السلع الإستهلاكية داخل الأسواق المحلية، فيما سيتم تقديم كافة التسهيلات لإقامة الشوادر والمعارض التى ستقوم بطرح السلع بأسعار مناسبة.

وأعطى محافظ أسوان، توجيهاته بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق من خلال اللجان المشتركة لجهاز حماية المستهلك ومباحث ومديرية التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة والزراعة ، علاوة على الوحدات المحلية ، لافتاً بأنه يتم التعامل بجدية مع أى شكاوى واردة من المواطنين متعلقة بارتفاع أو تفاوت فى الأسعار حيث سيتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين فى مقدمتها غلق المحل التجارى أو الهايبر ماركت ، وهو الذى سيتواكب معه مرور مفاجئ للمحافظ للتأكد من الالتزام بهذه التعليمات على الوجه الأكمل.