محافظ أسوان يشهد حفل تخرج الدفعة الثامنة لطلاب كلية الطب

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، حفل تخرج الدفعة الثامنة لطلاب كلية الطب بإجمالى 93 طالبا وطالبة، وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور منصور كباش نقيب الأطباء بأسوان ، بجانب نواب رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى أسر الطلاب الخريجين.

وفى كلمته، أكد اللواء أشرف عطية، أن الطفرة التنموية التى تشهدها أسوان على مدار الـ 3 سنوات الماضية سنجنى هذا العام ثمارها فى العديد من المجالات سواء بمشروعات حياة كريمة أو تحيا مصر أو تطوير وتحديث عاصمة المحافظة مدينة أسوان والمدن الكبرى الأخرى بأكبر عملية جراحية لإحلال وتجديد البنية التحتية ، ثم مشروعات التطوير والتجميل.

وأوضح اللواء عطية، أن المحافظة فى انتظار الحدث الأكبر والسعيد للمواطن الأسوانى وهو إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل ضمن محافظات المرحلة الأولى حيث نسابق الزمن بتشطيب وتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية بإجمالى 11 مستشفى و112 مركز طبى ووحدة طب أسرة والتى ستعمل على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين بجودة عالية.

وأشار المحافظ، إلى أن جامعة أسوان تعتبر شريك أساسى للمحافظة فى كل مجالات والتنمية والبناء والعمران والتطوير والتحديث مما يساهم فى الإرتقاء بمستوى التعليم الأكاديمى والجامعى فى أسوان من أجل تحقيق جهود الدولة فى الربط ما بين التعليم وسوق العمل ، لافتاً إلى أن ذلك يتواكب مع الإنجازات التى تشهدها الدولة المصرية فى كافة قطاعات العمل العام ، وبجميع بقاع مصر الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث نشهد الصروح الطبية الجديدة لمستشفيات أسوان الجامعية ، والتى كانت أول بشائرها مستشفى الباطنة الجديد بطاقة 150 سرير، ليعقبها إفتتاح مستشفى الإستقبال والطوارئ الجديد بطاقة 160 سريرا، مع تطوير قسم العظام بطاقة 70 سرير، بالإضافة إلى غرف العمليات والعناية المركزة وغيرها من الأقسام الأخرى.