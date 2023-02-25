اتحاد طلاب كلية التجارة بأسوان يطلق معرضًا للكتاب.. اعرف التفاصيل

نظم اتحاد طلاب كلية التجارة بجامعة أسوان معرضا للكتاب، تحت شعارالقراءة غذاء الروح، برعاية الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان؛ وشهد المعرض إقبالا كبيرا في يومه الأول؛ حيث وصل عدد زوار المعرض ما يزيد عن 1000 طالب وطالبة.
وافتتح الدكتور حسن الشقطي عميد كلية التجارة بجامعة أسوان، والوكلاء ورؤساء الأقسام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بجامعة أسوان.
وضم المعرض مجموعة متنوعة من الكتب والمؤلفات العلمية في مجالات التخصص بجانب كتب متنوعة في المجالات الأدبية والفكرية والانسانية التي ترفع مستوى التفكير والعلوم الأدبية لدى الطلاب.
وأبدى الدكتور حسن الشقطي، عميد كلية التجارة بجامعة أسوان، اعجابه بالمعرض وتنظيمه وحث الاتحاد على تنظيم المزيد من هذه الأنشطة المفيدة للطلاب.
ومن جانبه تقدم الطالب مروان حافظ رئيس اتحاد طلاب الكلية بالشكر الجزيل لعميد الكلية و الوكلاء ورؤساء الأقسام والأساتذة.
من ناحية أخري كانت قد أطلقت كلية التجارة بجامعة أسوان برامج دبلومات الدراسات العليا، تحت إشراف ورعايةالدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعه اسوان، و الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وتم توقيع بروتوكول تعاون بين كليتي التجارة جامعة أسوان وتجارة جامعة جنوب الوادي لاطلاق برامج دبلومات الدراسات العليا، وهي البرامج التي تخدم شرائح كبيرة بالمجتمع من ابناء محافظة أسوان.
ومحافظات جنوب الصعيد، سواء في تخصصات إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المحاسبه أو الاحصاء والأساليب الكمية.
وقال الدكتور حسن آمين الشقطي عميد كلية التجارة في "تصريحات صحفية" بأن الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أطلق برامج الدبلومات بتوقيع برتوكول تعاون مع جامعة جنوب الوادي لهذا العام الدراسي، رغم أن كلية التجارة بجامعة أسوان تقدمت بلائحة أكاديمية متكاملة للمجلس الاعلى للجامعات لفتح برامج الدراسات العليا الخاصة بالكلية؛ حرصا على تلبية طلبات واحتياجات سوق العمل المختلفة بالمجتمع للحصول على مؤهل أعلى من المؤهل الجامعي في تخصصات بينية وتخصصات فوقية تضم تخصصات متعددة ومتداخلة؛ والتي من أهمها إدارة المستشفيات وإدارة المشروعات وإدارة الموارد البشرية والتسويق وإدارة المنشآت الأمنية؛ والاقتصاد والمحاسبة والمراجعة؛ والدراسات المصرفية؛ وغيرها.
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