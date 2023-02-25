اتحاد طلاب كلية التجارة بأسوان يطلق معرضًا للكتاب.. اعرف التفاصيل

نظم اتحاد طلاب كلية التجارة بجامعة أسوان معرضا للكتاب، تحت شعارالقراءة غذاء الروح، برعاية الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان ؛ وشهد المعرض إقبالا كبيرا في يومه الأول؛ حيث وصل عدد زوار المعرض ما يزيد عن 1000 طالب وطالبة.

وافتتح الدكتور حسن الشقطي عميد كلية التجارة بجامعة أسوان، والوكلاء ورؤساء الأقسام ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بجامعة أسوان.

وضم المعرض مجموعة متنوعة من الكتب والمؤلفات العلمية في مجالات التخصص بجانب كتب متنوعة في المجالات الأدبية والفكرية والانسانية التي ترفع مستوى التفكير والعلوم الأدبية لدى الطلاب.

وأبدى الدكتور حسن الشقطي، عميد كلية التجارة بجامعة أسوان، اعجابه بالمعرض وتنظيمه وحث الاتحاد على تنظيم المزيد من هذه الأنشطة المفيدة للطلاب.

ومن جانبه تقدم الطالب مروان حافظ رئيس اتحاد طلاب الكلية بالشكر الجزيل لعميد الكلية و الوكلاء ورؤساء الأقسام والأساتذة.

من ناحية أخري كانت قد أطلقت كلية التجارة بجامعة أسوان برامج دبلومات الدراسات العليا، تحت إشراف ورعايةالدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعه اسوان، و الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.