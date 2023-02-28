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مؤتمر صحفى للرئيس السيسي مع رئيس وزراء المجر بقصر الاتحادية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 02:06 م
مؤتمر صحفى للرئيس السيسي مع رئيس وزراء المجر بقصر الاتحادية الرئيس السيسي ورئيس وزراء المجر
كتب سمير حسنى

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بدأت فعاليات المؤتمر الصحفى المشترك بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء المجر ڤيكتور أوربان، بقصر الاتحادية.

كان "ڤيكتور أوربان" رئيس وزراء المجر، وصل قبل قليل إلى قصر الاتحادية، وكان في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 


رئيس وزراء المجر

السيسي

الرئيس السيسي

قصر الاتحادية



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