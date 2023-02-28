مؤتمر صحفى للرئيس السيسي مع رئيس وزراء المجر بقصر الاتحادية

كتب سمير حسنى

بدأت فعاليات المؤتمر الصحفى المشترك بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء المجر ڤيكتور أوربان، بقصر الاتحادية.

كان "ڤيكتور أوربان" رئيس وزراء المجر، وصل قبل قليل إلى قصر الاتحادية، وكان في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي.